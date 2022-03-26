2022/03/26 | 08:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مهما قالوا عن القلب أو الروح، فيجب على المرء أن يفهم أن الحب يولد في الدماغ.ولكن أين بالضبط؟ أشار العالمان اليابانيان، ريوهاي ويدا و نوبوخيتو آبي، من جامعة كيوتو إلى منطقة صغيرة في الدماغ يعتقدان أنها “مركز للحب”.والمنطقة التي حددها العالمان اليابانيان صغيرة ، وتقع في ما يسمى بالنواة المتكئة للدماغ […]

ظهرت المقالة ليس في القلب..



العلماء يعثرون على “مركز الحب” عند الانسان أولاً على ايرث نيوز.

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