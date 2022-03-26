اكبر البنوك اليابانية توقف التعامل مع “سبيربنك” بالدولار

2022/03/26 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افادت وكالة “كيودو” للأنباء، إن مصارف يابانية كبرى، أوقفت اعتبارا من السبت 26 اذار، التعامل بالدولار مع مصرف “سبيربنك” الروسي، على خلفية العقوبات الأمريكية ضد روسيا.وذكرت الوكالة، أن قائمة البنوك اليابانية هذه، تشمل مصارف “ميتسوبيشي يو إف جي”، و”سوميتومو ميتسوي”، و”ميزوهو”.وأشارت الوكالة، إلى أن المؤسسات المالية اليابانية عند التعامل مع “سبيربنك”، […]

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