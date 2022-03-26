بعد تعاون سعودي كويتي لتطويره.. إيران تطالب

2022/03/26 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت إيران بـ "حقها" الاستثماري في حقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع في مياه الخليج العربي بين السعودية والكويت وذلك بعد أيام من توقيع وثيقة سعودية كويتية لتطوير الحقل.

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