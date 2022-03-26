طهران: من حقنا الاستثمار في حقل الدرة للغاز المشترك مع الكويت والسعودية

2022/03/26 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل “آرش/الدرة” المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.وقال خطيب زادة في تصريح له حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشان حقل “آرش/الدرة” المشترك: ان حقل “آرش/الدرة” هو حقل مشترك بين دول ايران والكويت والسعودية وهنالك اجزاء منه في […]

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