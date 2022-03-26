عبدالملك الحوثي يعلق على الغزو الروسي لأوكرانيا و

2022/03/26 | 08:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن إلى العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عنها الرئيس، فلاديمير بوتين في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

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