2022/03/26 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على احد الارهابيين في بغداد.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكنت مفارز مديرية بغداد/ المديرية العامة للمعلومات احد توابع معاونية الاستخبارات من القاء القبض على المتهم (ح.ح.ع. ) وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع […]

ظهرت المقالة استخبارات الحشد الشعبي تطيح بارهابي في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الحشد الشعبي تطيح بارهابي في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الحشد الشعبي تطيح بارهابي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).