2022/03/26 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، أن الحرب الاقتصادية بدون قواعد ضد روسيا، والتي بدأتها الدول الغربية، ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله.وقال مدفيديف، في تصريح صحفي، إنه “ماذا كتبوا على رايات أي مجتمع رأسمالي، وعلى أي اقتصاد سوق؟ احترام الملكية الخاصة.ليهلك كل العالم ولكن العدالة تسود.ليهلك كل شيء ولكن […]

ظهرت المقالة مدفيديف: الحرب الاقتصادية ضد روسيا ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفيديف: الحرب الاقتصادية ضد روسيا ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفيديف: الحرب الاقتصادية ضد روسيا ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).