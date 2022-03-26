2022/03/26 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي ناشروه أنّه "يظهر حريقاً في مقرّ الديوان الملكي في الرياض إثر الهجوم الذي شنّه الحوثيون على السعوديّة خلال الأيام الماضية".

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