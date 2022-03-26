القطري عبدالله العذبة يثير تفاعلا بتغريدة

2022/03/26 | 08:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الإعلامي القطري، عبدالله العذبة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تغريدة عن كلمة مرتقبة لعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن.

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