فرنسا تدعو لتجديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية

2022/03/26 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي لتجديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالة وإضافة عناصر جديدة عليه، بما يشمل العقوبات في المجال السيبراني.وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير خلال جلسة للمجلس، يوم أمس الجمعة، إن “كوريا الشمالية تجد طرقا لتمويل برامجها للأسلحة”.وتابع: “وبالتالي يجب تجديد نظام العقوبات وإضافة مجالات […]

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