تصريح جديد من مصرف الرافدين بشأن سلفة الـ 25 مليون دينار

2022/03/26 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، ان التقديم على سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين يجري بانسيابية عالية ومن دون توقف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "المصرف مستمر في منح السلف في فروعه كافة المنتشرة ببغداد والمحافظات"، مشيرا الى ان "آلية التقديم على السلفة وشروطها وضوابطها موجودة في الفرع وبامكان الزبائن مراجعة الفروع للاطلاع عليها".

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