الرافدين: التقديم على سلفة ٢٥ مليون يسير بانسيابية ودون توقف

2022/03/26 | 09:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن مصرف الرافدين، السبت، ان التقديم على سلفة ٢٥ مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين يجري بانسيابية عالية ومن دون توقف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المصرف مستمر في منح السلف في فروعه كافة المنتشرة ببغداد والمحافظات”.وأضاف البيان أن “آلية التقديم على السلفة وشروطها وضوابطها موجودة في […]

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