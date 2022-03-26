أمير سعودي يرد على من

2022/03/26 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكّر الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بمن "شمت" عندما هبطت أسعار النفط إلى دون الـ10 دولارات للبرميل في أوج أزمة جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

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