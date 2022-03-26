شاهد كيف يحتمي آلاف الأوكرانيين في مدينة لفيف من الهجوم الروسي

2022/03/26 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد الآلاف من الأوكرانيين حول محطة قطار لفيف ملاذًا مؤقتًا ، لكن تفكيرهم يبقى مع أحبائهم الذين أجبروا على تركهم أو بقوا خلفهم من أجل الدفاع عن بلادهم التي تعاني حربًا طاحنة.فبعد ما يقرب من شهر من الحرب ، يبدو أن الحجم الهائل لحركة النزوح محير للعقل.حيث أصبح أكثر من عشرة ملايين شخص ، أي ربع سكان أوكرانيا ، بلا مأوى.تقرير مراسل شبكة CNN، الزميل بن ويدمان.

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