2022/03/26 | 09:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحكام المادة (٢٨) مخدرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 24 متهما مطلوبا للقضاء في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 24 متهما مطلوبا للقضاء في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).