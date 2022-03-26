مدفيديف يكشف متى يمكن أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية

2022/03/26 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في حديث لوكالة “نوفوستي” و RT، إنه توجد عدة حالات تملك خلالها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية.وذكر مدفيديف أنه تم سرد كل هذه الحالات في وثيقة خاصة بذلك، وهذا يدل على عزم الدولة على الدفاع عن سيادتها، ولكن مع ذلك، في المواقف الصعبة، تكون […]

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