2022/03/26 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا مستحقا على حساب نظيره الفنزويلي (3-1)، ضمن منافسات الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني وضمنت الأرجنتين مسبقا التأهل للنهائيات في قطر قبل خوض المباراة أمام متذيل ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية والوحيد ضمن عشرة منتخبات بالقارة الذي لم […]

ظهرت المقالة ميسي يسجل والأرجنتين تضرب فنزويلا بثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يسجل والأرجنتين تضرب فنزويلا بثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يسجل والأرجنتين تضرب فنزويلا بثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).