2022/03/26 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق اندلع بمحلات في منطقة الحرية ببغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع بمحلات في منطقة الحرية ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع بمحلات في منطقة الحرية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).