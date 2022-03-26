تعرف على أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية العراقية - عاجل

2022/03/26 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً بالأسواق المحلية في عموم العراق.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار صرف الدولار بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الشمال

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الجنوب

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

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