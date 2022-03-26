الرافدين يصدر بيانًا بشأن سلفة الـ25 مليون

2022/03/26 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، بياناً بشأن التقديم على سلفة ٢٥ مليون.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التقديم على سلفة ٢٥ مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين يجري بانسيابية عالية ومن دون توقف".

وأضاف ان "المصرف مستمر في منح السلف في فروعه كافة المنتشرة ببغداد والمحافظات".وأشار الى ان "الية التقديم على السلفة وشروطها وضوابطها موجودة في الفرع وبإمكان الزبائن مراجعة الفروع للاطلاع عليها".

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