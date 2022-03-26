2022/03/26 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه توجد عدة حالات تملك خلالها روسيا حق استخدام الأسلحة النووية.

وذكر مدفيديف أنه تم سرد كل هذه الحالات في وثيقة خاصة بذلك، وهذا يدل على عزم الدولة على الدفاع عن سيادتها، ولكن مع ذلك، في المواقف الصعبة، تكون المفاوضات هي الطريقة الأفضل والأصح.

وأضاف مدفيديف: "هذه الحالات موضحة في وثيقة تم إقرارها بمرسوم رئاسي، وهذا يدل على تصميمنا على الدفاع عن استقلال وسيادة بلادنا، وعدم إعطاء أي سبب للشك حتى ولو طفيف في أننا على استعداد للرد بشكل لائق على أي تعد على بلادنا وعلى استقلالها وعلى النهج الذي تسلكه".

وسرد مدفيديف هذه الحالات: "الأولى بينها، هو تعرض روسيا لضربة صاروخية مع استخدام وسائل التدمير النووي، الحالة الثانية هي استخدام مختلف الأسلحة النووية ضد روسيا أو حلفائها، الحالة الثالثة هي التعدي على البنية التحتية الحيوية، ما يؤدى إلى شل نشاط قوات الردع النووي الروسية، والحالة الرابعة هي عندما يتم تنفيذ عمل عدواني ضد روسيا أو حلفائها، ما يؤدى إلى تهديد وجود البلاد ذاتها، حتى بدون استخدام الأسلحة النووية، أي باستخدام أسلحة تقليدية".

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تحدّد أربع حالات لاستخدام الأسلحة النووية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تحدّد أربع حالات لاستخدام الأسلحة النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).