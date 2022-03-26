ليست أوكرانيا.. “ساحة صراع” جديدة تشتعل بين روسيا والناتو

2022/03/26 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز..أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الناتو لا يستطيع السماح بحصول فراغ أمني في القطب الشمالي حيث يرى الحلف “سباقا استراتيجيا متزايدا”.وقال ستولتنبرغ: “لا يمكننا تحمّل فراغ أمني في القطب الشمالي.فذلك قد يغذّي الطموحات الروسية ويكشف الناتو ويؤدي الى سوء التقدير وسوء الفهم”.وأضاف: “نرى أيضًا اهتمامًا […]

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“ساحة صراع” جديدة تشتعل بين روسيا والناتو أولاً على ايرث نيوز.

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