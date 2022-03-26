اليوم.. الاولمبي يواجه السعودية في بطولة دبي الدولية

2022/03/26 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يخوض المنتخب الاولمبي بكرة القدم، اليوم السبت، ثاني مبارياته في بطولة دبي الدولية بمواجهة نظيره السعودي.وستقام المباراة على إستاد نادي شباب الاهلي العوير في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.وكان المنتخب الاولمبي قد تعادل مع الفيتنام سلبياً من دون أهداف في مباراته الاولى بالبطولة يوم الاربعاء الماضي.ويقف المنتخب الاولمبي في […]

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الاولمبي يواجه السعودية في بطولة دبي الدولية أولاً على ايرث نيوز.

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