مصرع “مراهقة” بحريق داخل منزلها في ذي قار

2022/03/26 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم السبت، بمصرع مراهقة بحادث حريق داخل منزلها في الناصرية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “حادث حريق بمنزل احد المواطنين ادى الى مصرع مراهقة (مختلة عقليا) تبلغ من العمر ١٩ في ناحية السديناوية التابعة لقضاء الناصرية”.واضاف ان “التحقيقات الاولية في الحادث تشير الى ان الحريق […]

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