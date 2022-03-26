أميركا تدعو لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية.. وتأييد بريطاني

2022/03/26 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد كبير عابر للقارات الولايات المتحدة للضغط الجمعة، من أجل عقوبات أشد صرامة من جانب الأمم المتحدة، لكن الصين وروسيا لم تبديا رغبة كبيرة في تشديد القيود التي تحاولان تخفيفها.

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