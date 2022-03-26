“حسرة القلوب هي جوهر كل الوعي الثوري” - سارة جافي

2022/03/26 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سارة_جافي نشرت هذه الورقة في العدد 11 من مجلة سالفاج: بالفعل، ليس بعد.



بتاريخ 26 شباط/فبراير 2022—عندما توفي أبي تغير كل شيء.صعقني الحزن لمدة عام ونصف العام قبل أن ينضم لي أي شخص آخر أعرفه.



لقد انقلبت حياتي رأساً على عقب، أغضبني ذلك، وتركني وحيدة لم يبق لي أي شيء على الرغم من أنني واصلت المحاولة.



بقيت أفكر بالحزن كشيء يمكنني حله، ويمكن أن يكون اختباراً أو مهمة عمل، وأن التحضير والعزي ......





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