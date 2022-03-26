الحد الأدنى من الأجور والرأسمال - عدنان شباط

2022/03/26 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_شباط في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية تتجلى التناقضات الداخلية لنظام الإنتاج الرأسمالي وما يرافقه من تغول في استغلال الطبقة العاملة، بحيث تشهد الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات مهولة لأسعار البضائع والمنتجات على اختلاف أنواعها، كما وتزداد نسب البطالة والعاطلين عن العمل وعلى النقيض تزداد قبضة الرأسماليين المحتكرين للبضائع في الأسواق، وتزداد أرباحهم واستغلالهم للأزمات، وفي ظل هذا الواقع المهمين للر ......





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