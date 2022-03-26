الحرب الروسية - الأوكرانية مرة أخرى - فهد المضحكي

2022/03/26 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي يسود العالم بأسره استقطاب حاد حول ما يجري في أوكرانيا.



وهذا أمر طبيعي ومتوقع، لما للحدث من تأثيرات أكيدة - وايا تكن نتائجه النهائية - على مجمل التطور العالمي.



ومع ذلك، فإن الأكثر أهمية من مجرد إعطاء موقف بسيط من الحدث، تاييدًا أو معارضة، هو محاولة فهمه بعمق، وفهم مٱ-;-لاته المحتملة، في روسيا نفسها وفي أوروبا والولايات المتحدة، ومنطقتنا والعالم ككل، ومن ثم الحكم عليه بناء على هذا الفهم.



وتجدر ال ......





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