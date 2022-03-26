#فهد_المضحكي يسود العالم بأسره استقطاب حاد حول ما يجري في أوكرانيا.
وهذا أمر طبيعي ومتوقع، لما للحدث من تأثيرات أكيدة - وايا تكن نتائجه النهائية - على مجمل التطور العالمي.
ومع ذلك، فإن الأكثر أهمية من مجرد إعطاء موقف بسيط من الحدث، تاييدًا أو معارضة، هو محاولة فهمه بعمق، وفهم مٱ-;-لاته المحتملة، في روسيا نفسها وفي أوروبا والولايات المتحدة، ومنطقتنا والعالم ككل، ومن ثم الحكم عليه بناء على هذا الفهم.
وتجدر ال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب الروسية - الأوكرانية مرة أخرى - فهد المضحكي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرب الروسية - الأوكرانية مرة أخرى - فهد المضحكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).