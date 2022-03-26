2022/03/26 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتعرض مقر شركة نفطية صينية عاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، بصواريخ قاذفة وإطلاق نار.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مجهولين استهدفوا مقر شركة زيبك الصينية بصواريخ RBG7 وإطلاق نار بأسلحة رشاشة دون وقوع اضرار بشرية”.واضاف المصدر ان “القوات الأمنية وصلت إلى مكان […]

ظهرت المقالة بصواريخ RBG7 وإطلاق نار..



استهداف مقر شركة نفطية صينية شمالي ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بصواريخ RBG7 وإطلاق نار.. استهداف مقر شركة نفطية صينية شمالي ذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بصواريخ RBG7 وإطلاق نار.. استهداف مقر شركة نفطية صينية شمالي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).