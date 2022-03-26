لحفظ ماء الوجه.. ائتلاف المالكي يوجه رسالة للتحالف الثلاثي

2022/03/26 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، اليوم السبت، التحالف الثلاثي إلى إعلانه الصريح لتأجيل جلسة البرلمان المقررة اليوم وذلك لعدم قدرتهم اي التحالف الثلاثي على جمع النصاب الكامل.وقال الزيادي لـ ( بغداد اليوم ) انه "من المتوقع عدم عقد جلسة اليوم لعدم وجود النصاب من جهة إضافة لمعطيات أخرى فالفشل بدا من اعلانهم لمرشحهم لرئاسة الجمهورية ريبر احمد ومرشحهم لرئاسة الوزراء جعفر محمد باقر الصدر والفشل يكمن بترشيح الشخصين دون امتلاكهم لل220 نائبا ( النصاب القانوني ثلثي البرلمان ) وبتالي لايستطيعون عقد الجلسة لهذا السبب".وبين ان "وصولونا إلى هذا الأمر هو لوجود مشروعين الاول توافقي والثاني أغلبية وان المشروع الثاني مضى للوصول الى قاع البحر لكن لم يصلوا لعدم تمكنهم من جمع الأعضاء الكافين"، مبينا ان "الطرف الثاني لم يصل إلى عقد جلسة مالم يتم التوافق بين الإطار والتيار والاتحاد والديمقراطي حينها سيكون التوافق موجود لعقد جلسة للبرلمان واعتقد اننا سنصل يوما إلى هذا الحل الذي لابديل غيره".

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