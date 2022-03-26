الرافدين يصدر توضيحًا بشأن سلفة 25 مليون دينار

2022/03/26 | 10:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح بشأن آلية التقديم (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال مصرف الرافدين، إنّه مستمر في منح سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين، مؤكدًا أن التقديم يجري بانسيابية عالية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "المصرف مستمر في منح السلف في فروعه كافة المنتشرة ببغداد والمحافظات".

وأشار إلى أنّ "آلية التقديم على السلفة وشروطها وضوابطها موجودة في الفرع وبامكان الزبائن مراجعة الفروع للاطلاع عليها".

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