نائبة عن الإطار: جلسة اليوم ستشهد إحباط محاولة تمرير ريبر احمد

2022/03/26 | 10:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكدت النائبة عن الإطار التنسيقي سهيلة السلطاني، السبت ، الاطار التنسيقي موقن و بشكل كبير بفشل جلسة اليوم وعدم تمرير مرشح التحالف الثلاثي ريبر أحمد.وقالت السلطاني في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بعد وضوح الصورة لجميع الاطراف حول الاسماء المرشحة و ان ابواب الاطار التنسيقي مفتوحة امام جميع المفاوضات فان الإطار متيقن و […]

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