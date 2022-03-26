تصريح بايدن

2022/03/26 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب جاك سوليفان، مستشار شؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي في اليمن ضد منشآت نفطية سعودية، الخميس.

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