التربية تنفي وجود تعاقدات جديدة مع المحاضرين المجانيين

2022/03/26 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعاقدات متوقفة حالياً، ولايوجد أي إجراء بهذا الصدد من أي جهة.

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