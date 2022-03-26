"جيش الذواقة".. طهاة أوكرانيا يحاربون من مطابخهم

2022/03/26 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤدي مطاعم العاصمة، كييف، دورا هاما في مساعدة الناس ومدهم بالعديد الوجبات الغذائية من "جيش الذواقة" وذلك على مدى شهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لتقرير نشرته صيحفة "إندبندندت" البريطانية.

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