يتقدمهم مرشح “إنقاذ وطن”.. نواب يتوافدون الى البرلمان قبيل موعد جلسة انتخاب الرئيس (صور)

2022/03/26 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، بالتوافد إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، ان نواب الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، ونواب الحزب الديمقراطي وصلوا إلى مبنى مجلس النواب.وأضاف أن مرشح رئاسة الجمهورية عن تحالف انقاذ وطن ريبر أحمد وصل ايضاً إلى مبنى مجلس النواب قبيل […]

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نواب يتوافدون الى البرلمان قبيل موعد جلسة انتخاب الرئيس (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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