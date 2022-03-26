فاليريا وأليكس يسلطان الضوء على مقاومة شعبيهما في أوكرانيا وبيلاروس - تامر خرمه

2022/03/26 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تامر_خرمه حاورهما تامر خرمه في العاصمة الجورجية تبليسي، تواصل الشابة الأوكرانية فاليريا (23 عاما) وزوجها البيلاروسي أليكس (28 عاما) النضال السلمي ضد أطماع نظام فلاديمير بوتين في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، والمنبثقة عن أيديولوجيا شوفينية، تعتمد على إرث الترسانة العسكرية لإخضاع تلك البلدان، في سياق مشاريع الإمبريالية الروسية، التي تعبر عن نفسها اليوم في اجتياح أوكرانيا، بعد أن نجحت في قمع الإ ......





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