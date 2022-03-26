2022/03/26 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات ‫منتدى الدوحة‬ بمشاركة العراق.وقال المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "فعاليات منتدى الدوحة في نسخته الـ20 انطلقت بمُشارَكة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".ووصل وزير الخارجية فؤاد حسين ،يوم أمس الجمعة، إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن"وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى دولة قطر للمُشاركة في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ(20)"، لافتاً الى أن "مُنتدى الدوحة يعد منصة عالميَّة تجمع الساسة لمُناقشة التحديات الملحة التي تواجه العالم، وتعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وصنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق".وأضاف أن" المُنتدى يهدف إلى إثارة الحوار وإثراء المُناقشات بشكل أفضل بين المُشارَكين المؤثرين من الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والأوساط الأكاديميَّة ومراكز الفكر والقطاع الخاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق فعاليات ⁧‫منتدى الدوحة‬⁩ بمشاركة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق فعاليات ⁧‫منتدى الدوحة‬⁩ بمشاركة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).