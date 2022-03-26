2022/03/26 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية فؤاد حسين يشارك في منتدى الدوحة بنسخته الـ20 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/26 | 10:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية فؤاد حسين يشارك في منتدى الدوحة بنسخته الـ20) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية فؤاد حسين يشارك في منتدى الدوحة بنسخته الـ20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).