فيديو يرصد أولى لحظات هجوم الحوثيين في جدة.. والسعودية ترد بغارات جوية

2022/03/26 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت سلاح الجو السعودي هجومًا على مدينتين في اليمن، وقصف ميناء مدينة الحديدة ومواقع في العاصمة اليمنية، صنعاء.

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