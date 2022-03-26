ابتكار مادة تثبط إفراز المخاط في رئتي مريض الربو

2022/03/26 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الباحثون الأمريكيون أنهم استخدموا سلسلة كبيرة من الجينات في إنتاج هذا المركب.ويشير المكتب الإعلامي لجامعة ولاية تكساس، إلى أن علماء الكيمياء الحيوية ابتكروا مركبا يمنع إنتاج مكونات البلغم الرئيسية في رئتي الإنسان والممرات التنفسية العليا، ما يسمح باستخدامه كدواء لعلاج مرضى الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.ويقول البروفيسور بارتون ديكي من […]

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