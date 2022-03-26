ميسي: سأوضح

2022/03/26 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، انه سيوضح "أموراً كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، دون كشف المزيد عن مخططاته، وذلك بعد قيادة بلاده إلى الفوز على فنزويلا 3-صفر الثلاثاء في مباراة هامشية ضمن تصفيات المونديال.

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