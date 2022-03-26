2022/03/26 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. منع مرشح لرئاسة الجمهورية من دخول مبنى البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/26 | 11:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. منع مرشح لرئاسة الجمهورية من دخول مبنى البرلمان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. منع مرشح لرئاسة الجمهورية من دخول مبنى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).