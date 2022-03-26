الإطار التنسيقي: التحالف الثلاثي بوضع صعب وجلسة اليوم ستتأجل - عاجل

2022/03/26 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد القيادي في الاطار التنسيقي، تركي العتبي، السبت، أن جلسة اليوم ستتأجل بسبب عدم حضور أغلب النواب. وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" التحالف الثلاثي في وضع صعب جدا خاصة بعد ادراك قياداته بإن تحقيق النصاب دون الاطار مستحيل تحقيقه في جلسة اليوم".واضاف العتبي، أنه "لامفاجات في جلسة اليوم والاطار الذي يمثل الثلث الضامن هو من يحسم الامر في نهاية المطاف"، مؤكدا أنه "من 25-30 نائب مستقل خياراتهم مع الاطار".واشار الى ان" جلسة اليوم قد تتاجل وهذا امر لايفاجئنا لكنها ستكون بداية لتوافقات تدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية بمشاركة الاطار لانها الخيار الامثل للمضي في العملية السياسية للامام وبدونه ستكون الاوضاع صعبة".

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