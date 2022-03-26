الأول عربيا.. العراق يطلق مشروعا تقنيا لتطوير بذور المحاصيل

2022/03/26 | 11:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تطبّق وزارة الزراعة خلال الموسم الصيفي المقبل مشروعاً هو الأحدث على مستوى المنطقة العربيَّة، لتطوير نوعيات بذور المحاصيل بهدف الرفع الكمي والنوعي للإنتاج الزراعي، باستخدام تقانات رقمية حديثة.وقال مدير عام دائرة فحص وتطوير البذور في الوزارة محمد زين العابدين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة ستطبق لأول مرة على مستوى المنطقة العربية، […]

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