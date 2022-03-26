بدء توافد عدد من النواب للمشاركة في جلسة اختيار رئيس الجمهورية

2022/03/26 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ أعضاء مجلس النواب ،اليوم السبت، التوافد الى مجلس النواب.

وبدأ أعضاء مجلس النواب بالتوافد الى البرلمان تمهيداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن “كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية بحضور ممثل حكومة اقليم كردستان فارس عيسى عقدت اجتماعاً داخل مقر مجلس النواب”.

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