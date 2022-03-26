بمنتدى الدوحة.. زيلنسكي يخاطب الدول المنتجة للطاقة.. إليكم ما قاله

2022/03/26 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الدول المنتجة للطاقة بكلمة خلال منتدى الدوحة، السبت، وذلك عبر "الفيديو كونفرس" من العاصمة الأوكرانية كييف.

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