مصدر نيابي: لايوجد رقم دقيق لاعداد النواب داخل مبنى البرلمان حالياً

2022/03/26 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مصدر نيابي مطلع، اليوم السبت، عدم وجود رقم دقيق لعدد النواب داخل مبنى البرلمان.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “كل الانباء التي تتحدث عن عدد النصاب حالياً في البرلمان غير دقيقة، فلا توجد أي ارقام دقيقة عن عدد النواب الذين يتواجدون حاليا في مبنى المجلس”.واضاف ان “النواب لم يدخلوا قاعة […]

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