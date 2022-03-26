تصعيد جديد.. روسيا تستفز اليابان عسكريا

2022/03/26 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام يابانية، السبت، إن روسيا تجري تدريبات في جزر تطالب بها طوكيو، بعد أيام من تعليق موسكو محادثات السلام مع اليابان بسبب عقوباتها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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