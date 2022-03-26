العثور على (4) جثث لرعاة أغنام في نينوى

2022/03/26 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالعثور على (4) جثث لرعاة أغنام في محافظة نينوى.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية عثرت على جثث (4) من رعاة أغنام اختطفوا منذ فترة طويلة في جزيرة الحضر ضمن محافظة نينوى على يد عناصر تنظيم داعش".

وأضاف أن "الجثث وجدت مقطوع الرؤوس، وعملية الإعدام لهم كانت قريبة، بحوالي قبل يومين فقط".

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